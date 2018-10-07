В 11 сезоне 6 серии сериала «Доктор Кто» Доктор со своими спутниками путешествует в 1947 год в Индию, чтобы разгадать тайну часов, подаренных Яс бабушкой. Внучка точно не была готова к такому потоку информации.
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