В 11 сезоне 5 серии сериала «Доктор Кто» взрывается звуковая шахта, и ТАРДИС отправляет весь экипаж на корабль-госпиталь. Вскоре они узнают, что приехали сюда не просто лечиться и теперь заперты в стенах космической больницы.
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