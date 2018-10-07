В 11 сезоне 4 серии сериала «Доктор Кто» Доктор со своими спутниками отправляется на Землю, в Шеффилд. Непонятное инопланетное существо поселилось в семейном доме Яс и в гостинице, где работает ее мама.
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