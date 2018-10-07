В 11 сезоне 10 серии сериала «Доктор Кто» Доктор получает 9 независимых сигналов о помощи. Все они ведут на планету Ранскур Ав Колос. Что же там произошло? В чем была цель конфликта и кто этот загадочный полководец, оставшийся без памяти?
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