В 10 сезоне 9 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Билл застряли на Марсе, когда исследовали сообщение из XIX века, оказавшееся в XXI-м. Они встречают викторианских солдат, которые готовят вторжение на территорию древних Ледовых воинов.
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