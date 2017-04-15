В 10 сезоне 8 серии сериала «Доктор Кто» Билл оказывается в мире, которым руководят Монахи. Девушка верит, что они существовали все эти годы и помогали человечеству развиваться. Доктор также поддерживает их правление.
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