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Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 10 Серия 7

Доктор Кто 2005 7 серия 10 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 10 сезона «Доктор Кто»
Пилот
Сезон 10 / Серия 1 15 апреля 2017
Улыбнись
Сезон 10 / Серия 2 22 апреля 2017
Тонкий лёд
Сезон 10 / Серия 3 29 апреля 2017
Тук-Тук
Сезон 10 / Серия 4 6 мая 2017
Кислород
Сезон 10 / Серия 5 13 мая 2017
Экстремис
Сезон 10 / Серия 6 20 мая 2017
Пирамида на краю света
Сезон 10 / Серия 7 27 мая 2017
Положение
Сезон 10 / Серия 8 3 июня 2017
Императрица Марса
Сезон 10 / Серия 9 10 июня 2017
Пожиратели света
Сезон 10 / Серия 10 17 июня 2017
Будь вечны наши жизни
Сезон 10 / Серия 11 24 июня 2017
Падение Доктора
Сезон 10 / Серия 12 1 июля 2017
О чем cерия

В 10 сезоне 7 серии сериала «Доктор Кто» Монахи ополчились на Землю. В качестве угрозы они создали пирамиду, которой уже 5000 лет. Они требуют решения со стороны командующих Земли, чтобы сохранить планету от неминуемой гибели.

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