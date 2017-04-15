В 10 сезоне 7 серии сериала «Доктор Кто» Монахи ополчились на Землю. В качестве угрозы они создали пирамиду, которой уже 5000 лет. Они требуют решения со стороны командующих Земли, чтобы сохранить планету от неминуемой гибели.
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