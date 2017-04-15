В 10 сезоне 5 серии сериала «Доктор Кто» Доктору кто-то звонит с плохими вестями. Повелитель времени забирает Билл и Нардола и отправляется на космический корабль в будущее. Они узнают, что 36 человек из 40 погибли, но только не их костюмы.