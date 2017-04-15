В 10 сезоне 4 серии сериала «Доктор Кто» Билл с друзьями в поисках жилья принимают приглашение в один дом по низкой цене. Они просто не могут отказаться от такого предложения. Оказывается, платить все-таки придется больше, например, целыми жизнями.
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