В 10 сезоне 12 серии сериала «Доктор Кто» Доктор предупреждает Билл, что больше нет пути назад. Киберлюди собираются вторгнуться на еще один этаж космического корабля. Мисси предстоит выбрать, на чьей стороне быть.
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