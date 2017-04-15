В 10 сезоне 11 серии сериала «Доктор Кто» Доктор исследует сигнал бедствия, посланный космическим кораблем недалеко от черной дыры. Повелителю времени предстоит проверить на честность свою старую подругу Мисси.
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