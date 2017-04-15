В 10 сезоне 10 серии сериала «Доктор Кто» Доктор, Билл и Нардол отправляются в Шотландию. Они хотят выяснить, что произошло с Девятым Легионом. Вскоре повелитель времени и его спутники встречаются со странным существом в лесу.
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