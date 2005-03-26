В 1 сезоне 9 серии сериала «Доктор Кто» Роуз и Доктор попадают во времена Второй мировой войны. Бездомных детей преследует непонятное существо в теле ребенка. Повелитель времени и его спутница знакомятся с очень интересным человеком.
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