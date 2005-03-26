В 1 сезоне 8 серии сериала «Доктор Кто» Роуз появляется в день смерти ее отца. Доктор категорически запретил ей вмешиваться в цепочку событий, потому что прошлое нельзя переписать. К сожалению, повелителей времени никто никогда не слушает.