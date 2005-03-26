В 1 сезоне 6 серии сериала «Доктор Кто» Земля снова в опасности, а Доктор никогда еще не чувствовал себя настолько разбитым. Для Роуз пришло время познакомиться с заклятыми врагами всех повелителей времени.
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