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Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 1 Серия 5

Доктор Кто 2005 5 серия 1 сезон

7.3 Оцените
11 голосов
Все серии 1 сезона «Доктор Кто»
Роза
Сезон 1 / Серия 1 26 марта 2005
Конец Света
Сезон 1 / Серия 2 2 апреля 2005
Беспокойный мертвец
Сезон 1 / Серия 3 9 апреля 2005
Пришельцы в Лондоне
Сезон 1 / Серия 4 16 апреля 2005
Третья Мировая война
Сезон 1 / Серия 5 23 апреля 2005
Далек
Сезон 1 / Серия 6 30 апреля 2005
Долгая игра
Сезон 1 / Серия 7 7 мая 2005
День отца
Сезон 1 / Серия 8 14 мая 2005
Пустой ребёнок
Сезон 1 / Серия 9 21 мая 2005
Доктор танцует
Сезон 1 / Серия 10 28 мая 2005
Шумный город
Сезон 1 / Серия 11 4 июня 2005
Плохой Волк
Сезон 1 / Серия 12 11 июня 2005
Пути расходятся
Сезон 1 / Серия 13 18 июня 2005
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Доктор Кто» времени оказывается в избытке. Даже у повелителей времени такое бывает. Премьер-министр Великобритании объявляет первую межпланетную войну. Надо остановить Сливинов во что бы то ни стало.

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