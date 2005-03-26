В 1 сезоне 5 серии сериала «Доктор Кто» времени оказывается в избытке. Даже у повелителей времени такое бывает. Премьер-министр Великобритании объявляет первую межпланетную войну. Надо остановить Сливинов во что бы то ни стало.
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