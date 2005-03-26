В 1 сезоне 4 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Роуз возвращаются в современный Лондон. Инопланетный корабль падает прямо в Темзу. Инопланетные существа Сливины хотят избавиться от Земли раз и навсегда.
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