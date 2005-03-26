В 1 сезоне 13 серии сериала «Доктор Кто» Доктор снова встречается со своими заклятыми врагами. Похоже, в этот раз его ждет поражение, но Роуз планирует пожертвовать собой, чтобы спасти Доктора. Только спутница не знала, что он умеет регенерировать.