В 1 сезоне 13 серии сериала «Доктор Кто» Доктор снова встречается со своими заклятыми врагами. Похоже, в этот раз его ждет поражение, но Роуз планирует пожертвовать собой, чтобы спасти Доктора. Только спутница не знала, что он умеет регенерировать.
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