В 1 сезоне 11 серии сериала «Доктор Кто» Доктор, Роуз и капитан Джек Харкнесс решили подзаправить ТАРДИС в Кардиффе, но внезапно встречают забытого старого врага. Сливины снова в Британии, но теперь в Уэльсе?
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