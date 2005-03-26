В 1 сезоне 10 серии сериала «Доктор Кто» бездомные дети ищут по Лондону времен Второй мировой войны своих матерей. Их целая армия, ведомая невиданной силой. Тем временем капитан Джек Харкнесс ведет себя слишком любвеобильно.
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