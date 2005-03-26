В 1 сезоне 1 серии сериала «Доктор Кто» неожиданно начинают оживать манекены. Роуз Тайлер работает в одном из торговых центров в Лондоне. Перед тем как уйти с работы, на складе она встречает загадочного мужчину.
Related video
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
Авторизация по e-mail