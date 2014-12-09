Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Доктор Кто
Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны
Доктор Кто (2005 - …), список сезонов Doctor Who 12+
Год выпуска 2005
Страна Великобритания
Эпизод длится 50 минут
Телеканал BBC One
Список сезонов сериала «Доктор Кто»
Доктор Кто - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 13 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2006, 13 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2007, 13 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2008, 13 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2010, 13 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2011, 13 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2012, 13 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2014, 12 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2015, 12 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2017, 12 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2018, 10 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2020, 10 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2021, 7 эпизодов
 
Сезон 14
TBA,
 
Related video
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом
Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть
Седокова раскрыла правду о замужестве: хватило нескольких слов
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк
Приложение киноафиши