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Доктор Кто
Сезоны
Доктор Кто (2005 - …), список сезонов
Doctor Who
12+
Год выпуска
2005
Страна
Великобритания
Эпизод длится
50 минут
Телеканал
BBC One
Список сезонов сериала «Доктор Кто»
Сезон 1 / Season 1
2005,
13 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2006,
13 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
2007,
13 эпизодов
Сезон 4 / Season 4
2008,
13 эпизодов
Сезон 5 / Season 5
2010,
13 эпизодов
Сезон 6 / Season 6
2011,
13 эпизодов
Сезон 7 / Season 7
2012,
13 эпизодов
Сезон 8 / Season 8
2014,
12 эпизодов
Сезон 9 / Season 9
2015,
12 эпизодов
Сезон 10 / Season 10
2017,
12 эпизодов
Сезон 11 / Season 11
2018,
10 эпизодов
Сезон 12 / Season 12
2020,
10 эпизодов
Сезон 13 / Season 13
2021,
7 эпизодов
Сезон 14
TBA,
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