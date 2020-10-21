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Киноафиша Сериалы Десять процентов Сезоны Сезон 4 Серия 3

Десять процентов 2015 - 2020 3 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Десять процентов»
Шарлотта
Сезон 4 / Серия 1 21 октября 2020
Франк
Сезон 4 / Серия 2 21 октября 2020
Хосе
Сезон 4 / Серия 3 28 октября 2020
Сандрин
Сезон 4 / Серия 4 28 октября 2020
Сигурни
Сезон 4 / Серия 5 4 ноября 2020
Жан
Сезон 4 / Серия 6 4 ноября 2020
О чем cерия

В 4 сезоне 3 серии сериала «Десять процентов» бывший агент другой компании Элиза Форман вместе со своими клиентами приходит работать в ASK. Все сотрудники довольны изменениями. Однако Габриэль не доверяет Элизе, считая, что та ведет нечестную игру.

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