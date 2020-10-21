В 4 сезоне 3 серии сериала «Десять процентов» бывший агент другой компании Элиза Форман вместе со своими клиентами приходит работать в ASK. Все сотрудники довольны изменениями. Однако Габриэль не доверяет Элизе, считая, что та ведет нечестную игру.
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