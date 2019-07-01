В 3 сезоне 1 серии сериала «Развод» Франсис и Роберт теперь независимые друг от друга люди. Их новая жизнь теперь стала намного сложнее и тем интересней. Диана встречается лицом к лицу с Ником. Даллас пытается найти общий язык со своим сыном.