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Актёры 2 сезона сериала «Разочарование» (2021)
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Актеры сериала «Разочарование»
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Эбби Джейкобсон
Abbi Jacobson
Эрик Андре
Eric André
Luci
Нат Факсон
Nat Faxon
Elfo
Эрик Андре
Eric André
Pendergast
Джон Ди Маджио
John Di Maggio
King Zøg
Тресс МакНилл
Tress MacNeille
Gretel
Тресс МакНилл
Tress MacNeille
Queen Oona
Тресс МакНилл
Tress MacNeille
Тресс МакНилл
Tress MacNeille
Arch Druidess
Мэтт Берри
Matt Berry
Prince Merkimer
Дэвид Херман
David Herman
Superviso
Ноэль Филдинг
Noel Fielding
Stan the Executioner
Дэвид Херман
David Herman
Hansel
Дэвид Херман
David Herman
Jerry
Шэрон Хорган
Sharon Horgan
Queen Dagmar
Дэвид Херман
David Herman
Дэвид Херман
David Herman
The Herald
Морис ЛаМарше
Maurice LaMarche
Odval
Lucy Montgomery
Bunty
Морис ЛаМарше
Maurice LaMarche
Билли Уэст
Billy West
Дэвид Херман
David Herman
Old Man Touchy
Морис ЛаМарше
Maurice LaMarche
Duke of Twinkletown
Билли Уэст
Billy West
Pops the Elf
Lucy Montgomery
The Enchantress
Билли Уэст
Billy West
King Rulo
Билли Уэст
Billy West
Mertz
Морис ЛаМарше
Maurice LaMarche
Junior Ogre
Морис ЛаМарше
Maurice LaMarche
Leavo
Билли Уэст
Billy West
Sorcerio
Билли Уэст
Billy West
Me-Flavored Water Salesman
Rich Fulcher
Lucy Montgomery
Билли Уэст
Billy West
The Jester
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