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Киноафиша Сериалы Разочарование Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Разочарование» (2021)

Актеры сериала «Разочарование» Вся информация о сериале
Эбби Джейкобсон Abbi Jacobson
Эрик Андре
Эрик Андре Eric André
Luci Нат Факсон
Нат Факсон Nat Faxon
Elfo Эрик Андре
Эрик Андре Eric André
Pendergast Джон Ди Маджио
Джон Ди Маджио John Di Maggio
King Zøg Тресс МакНилл
Тресс МакНилл Tress MacNeille
Gretel Тресс МакНилл
Тресс МакНилл Tress MacNeille
Queen Oona Тресс МакНилл
Тресс МакНилл Tress MacNeille
Тресс МакНилл
Тресс МакНилл Tress MacNeille
Arch Druidess Мэтт Берри
Мэтт Берри Matt Berry
Prince Merkimer Дэвид Херман
Дэвид Херман David Herman
Superviso Ноэль Филдинг
Ноэль Филдинг Noel Fielding
Stan the Executioner Дэвид Херман
Дэвид Херман David Herman
Hansel Дэвид Херман
Дэвид Херман David Herman
Jerry Шэрон Хорган
Шэрон Хорган Sharon Horgan
Queen Dagmar Дэвид Херман
Дэвид Херман David Herman
Дэвид Херман
Дэвид Херман David Herman
The Herald Морис ЛаМарше
Морис ЛаМарше Maurice LaMarche
Odval
Lucy Montgomery
Bunty
Морис ЛаМарше
Морис ЛаМарше Maurice LaMarche
Билли Уэст Billy West
Дэвид Херман
Дэвид Херман David Herman
Old Man Touchy Морис ЛаМарше
Морис ЛаМарше Maurice LaMarche
Duke of Twinkletown
Билли Уэст Billy West
Pops the Elf
Lucy Montgomery
The Enchantress
Билли Уэст Billy West
King Rulo
Билли Уэст Billy West
Mertz
Морис ЛаМарше
Морис ЛаМарше Maurice LaMarche
Junior Ogre Морис ЛаМарше
Морис ЛаМарше Maurice LaMarche
Leavo
Билли Уэст Billy West
Sorcerio
Билли Уэст Billy West
Me-Flavored Water Salesman
Rich Fulcher
Lucy Montgomery
Билли Уэст Billy West
The Jester
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