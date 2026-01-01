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Актёры 1 сезона сериала «Разочарование» (2018)
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Актеры сериала «Разочарование»
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Эбби Джейкобсон
Abbi Jacobson
Эрик Андре
Eric André
Luci
Эрик Андре
Eric André
Pendergast
Эрик Андре
Eric André
Нат Факсон
Nat Faxon
Elfo
Джон Ди Маджио
John Di Maggio
King Zøg
Нат Факсон
Nat Faxon
Джон Ди Маджио
John Di Maggio
Тресс МакНилл
Tress MacNeille
Тресс МакНилл
Tress MacNeille
Queen Oona
Тресс МакНилл
Tress MacNeille
Mother Superior
Мэтт Берри
Matt Berry
Prince Merkimer
Дэвид Херман
David Herman
Prince Guysbert
Тресс МакНилл
Tress MacNeille
Arch Druidess
Тресс МакНилл
Tress MacNeille
Gwen
Дэвид Херман
David Herman
The Herald
Дэвид Херман
David Herman
Ноэль Филдинг
Noel Fielding
Stan the Executioner
Тресс МакНилл
Tress MacNeille
Darrell
Морис ЛаМарше
Maurice LaMarche
Odval
Дэвид Херман
David Herman
Chazz
Дэвид Херман
David Herman
Jerry
Морис ЛаМарше
Maurice LaMarche
Junior Ogre
Шэрон Хорган
Sharon Horgan
Queen Dagmar
Морис ЛаМарше
Maurice LaMarche
Дэвид Херман
David Herman
Hansel
Lucy Montgomery
Bunty
Дэвид Херман
David Herman
Superviso
Морис ЛаМарше
Maurice LaMarche
Big Jo
Морис ЛаМарше
Maurice LaMarche
Attendant
Билли Уэст
Billy West
Sorcerio
Билли Уэст
Billy West
Mertz
Билли Уэст
Billy West
Hillbilly #1
Lucy Montgomery
The Enchantress
Lucy Montgomery
Билли Уэст
Billy West
Me-Flavored Water Salesman
Морис ЛаМарше
Maurice LaMarche
Sven
Билли Уэст
Billy West
Билли Уэст
Billy West
King Rulo
Rich Fulcher
Билли Уэст
Billy West
The Jester
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