Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Грязный Джон
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Грязный Джон» (2018)
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Актеры сериала «Грязный Джон»
Вся информация о сериале
Конни Бриттон
Connie Britton
Debra Newell
Эрик Бана
Eric Bana
John Meehan
Джуно Темпл
Juno Temple
Veronica Newell
Джулия Гарнер
Julia Garner
Terra Newell
Джуди Рейес
Judy Reyes
Джефф Перри
Jeff Perry
Джин Смарт
Jean Smart
Шей Уигэм
Shea Whigham
Кейко Аджена
Keiko Agena
Джоэль Картер
Joelle Carter
Кевин Зегерс
Kevin Zegers
Алан Рак
Alan Ruck
Спрэг Грэйден
Sprague Grayden
Дэймон Гаптон
Damon Gupton
Дэвид Баррера
David Barrera
Джон Рубинстайн
John Rubinstein
Клифф Чемберлен
Cliff Chamberlain
Катрина Боуден
Katrina Bowden
Джон Гец
John Getz
Джиллиан Алекси
Gillian Alexy
Джейк Эйбел
Jake Abel
Joe Tippett
Джули Дретзин
Julie Dretzin
Линдси Крафт
Lindsey Kraft
Оливия Грэйс Эпплгейт
Olivia Grace Applegate
Джош Рэндэлл
Josh Randall
Eddie Kehler
Марли Шелтон
Marley Shelton
Steven Walters
John Karna
Патрик Галлахер
Patrick Gallagher
Карлис Бёрк
Carlease Burke
Ларри Салливан
Larry Sullivan
Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить