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Киноафиша Сериалы Детективное агентство Дирка Джентли Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Детективное агентство Дирка Джентли» (2017)

Актеры сериала «Детективное агентство Дирка Джентли» Вся информация о сериале
Сэмюэл Барнетт Samuel Barnett
Dirk Gently Элайджа Вуд
Элайджа Вуд Elijah Wood
Todd Brotzman Ханна Маркс
Ханна Маркс Hannah Marks
Amanda Brotzman Фиона Дуриф
Фиона Дуриф Fiona Dourif
Аманда Уолш Amanda Walsh
Jade Eshete
Farah Black
Мфо Коахо Mpho Koaho
Карин Коновал
Карин Коновал Karin Konoval
Агам Дарши
Агам Дарши Agam Darshi
Майкл Эклунд
Майкл Эклунд Michael Eklund
Martin Дастин Миллиган
Дастин Миллиган Dustin Milligan
Осрик Чау Osric Chau
Ли Мадждуб
Ли Мадждуб Lee Majdoub
Алекс Паунович
Алекс Паунович Aleks Paunovic
Тайлер Лабин
Тайлер Лабин Tyler Labine
Дилан Шомбинг
Дилан Шомбинг Dylan Schombing
Иззи Стил Izzie Steele
Эмили Теннант
Эмили Теннант Emily Tennant
Кристофер Расселл
Кристофер Расселл Christopher Russell
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