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Детективное агентство Дирка Джентли
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Детективное агентство Дирка Джентли» (2016)
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Актеры сериала «Детективное агентство Дирка Джентли»
Вся информация о сериале
Сэмюэл Барнетт
Samuel Barnett
Dirk Gently
Элайджа Вуд
Elijah Wood
Todd Brotzman
Ханна Маркс
Hannah Marks
Amanda Brotzman
Фиона Дуриф
Fiona Dourif
Jade Eshete
Farah Black
Мфо Коахо
Mpho Koaho
Майкл Эклунд
Michael Eklund
Martin
Дастин Миллиган
Dustin Milligan
Нил Браун-мл.
Neil Brown Jr.
Мигель Сандовал
Miguel Sandoval
Ричард Шифф
Richard Schiff
Аарон Дуглас
Aaron Douglas
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