Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Детективное агентство Дирка Джентли
Киноафиша Сериалы Детективное агентство Дирка Джентли Сезоны

Детективное агентство Дирка Джентли, список сезонов

Dirk Gently's Holistic Detective Agency 16+
Год выпуска 2016
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC America
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 10 голосов
8.1 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Детективное агентство Дирка Джентли»
Детективное агентство Дирка Джентли - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 22 октября 2016 - 10 декабря 2016
 
Детективное агентство Дирка Джентли - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов 14 октября 2017 - 16 декабря 2017
 
«Челюсти» были хитом, но этот фильм молча переплюнул размах Спилберга: все из-за одного решения режиссера
В сериале о нем упоминали лишь раз во 2 сезоне: у Винчестеров был всеми забытый родственник
Целых 7 сезонов скрывался в тени: кто же был Архитектором в российском сериале «Невский»
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
Снейп с Макгонагалл даже не в топ-3, а Хагрид в лидерах: россияне выбрали лучших учителей «Гарри Поттера» — и с №1 можно спорить долго
На Макиму слюни не пускайте, с Резе прощайтесь сразу: с кем Дэнджи останется в финале «Человека-бензопилы»
Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот
Вайб «Папиных дочек»: российский сериал получил вторую жизнь — когда-то от него плевались, а теперь смотрят запоем по 100 серий подряд
«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам
Отец Дина и Сэма погубил их же собственного дядю: в «Сверхъестественном» лишь намекнули — правду узнали годы спустя
«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше