О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Детективное агентство Дирка Джентли, список сезонов
Dirk Gently's Holistic Detective Agency
16+
Год выпуска
2016
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
BBC America
Стрим-сервис
Netflix
Рейтинг сериала
8.5
Оцените
10
голосов
8.1
IMDb
Список сезонов сериала «Детективное агентство Дирка Джентли»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
22 октября 2016 - 10 декабря 2016
Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов
14 октября 2017 - 16 декабря 2017
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667