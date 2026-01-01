Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки

Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит

После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям

«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки

Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+

Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»

НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах

Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых

10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино

«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)