Во 2 сезоне 8 серии сериала «Дикинсон» стихотворение главной героини опубликовано – теперь каждый из жителей города может ознакомиться с ее творчеством и высказать свое мнение по этому поводу. Эмили неожиданно начинает чувствовать себя невидимкой.
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