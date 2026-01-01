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Киноафиша Сериалы Дневник будущей женщины-президента Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Дневник будущей женщины-президента» (2021)

Актеры сериала «Дневник будущей женщины-президента» Вся информация о сериале
Тесс Ромеро
Тесс Ромеро Tess Romero
Elena Cañero-Reed Селенис Лейва
Селенис Лейва Selenis Leyva
Чарли Бушнелл
Чарли Бушнелл Charlie Bushnell
Майкл Уивер
Майкл Уивер Michael Weaver
Sam Faber Джина Родригез
Джина Родригез Gina Rodriguez
Кармина Гарай
Кармина Гарай Carmina Garay
Harmeet K. Pandey
Джессика Мари Гарсиа
Джессика Мари Гарсиа Jessica Marie Garcia
Санай Виктория
Санай Виктория Sanai Victoria
Нэйтан Аренас
Нэйтан Аренас Nathan Arenas
Tiernan Jones
Брайан Гаттас Brian Gattas
Брэндон Северс
Брэндон Северс Brandon Severs
Ольга Мередис Olga Merediz
Мелисса Фумеро
Мелисса Фумеро Melissa Fumero
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