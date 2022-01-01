Во 2 сезоне 8 серии сериала «Дежурный ангел» герои знакомятся с душой молодого человека, погибшего прямо на операционном столе. Душа мужчины не может обрести покой из-за случайно подслушанного разговора между врачами, проводившими операцию.
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