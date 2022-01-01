Во 2 сезоне 5 серии сериала «Дежурный ангел» после одной из своих консультаций с психотерапевтом Алина Белоусова сталкивается в клинике с душой молодого человека. Парень делится с девушкой трагической историей своей смерти и просит ее о помощи.