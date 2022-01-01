Во 2 сезоне 20 серии сериала «Дежурный ангел» с помощью Вадима Алине Белоусовой удается вызволить и Веру, и Дэна из частной клиники психотерапевта Домбровского. Однако операцию по спасению пациентов резко осложняют начавшиеся у Веры роды.