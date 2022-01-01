В 1 сезоне 6 серии сериала «Дежурный ангел» героям предстоит помочь душе некоего Егорова, тренера по боксу. Так сложилось, что вследствие ошибки у него возник конфликт с любимым учеником, в результате которого жизнь последнего пошла под откос.