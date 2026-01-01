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Актёры 8 сезона сериала «Декстер» (2013)
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Актеры сериала «Декстер»
Вся информация о сериале
Майкл С. Холл
Michael C. Hall
Dexter Morgan
Дженнифер Карпентер
Jennifer Carpenter
Debra Morgan
Десмонд Хэррингтон
Desmond Harrington
C.S. Lee
Vince Masuka
Дэвид Зайас
David Zayas
Эйми Гарсиа
Aimee Garcia
Jamie Batista
Джеффри Пирсон
Geoffrey Pearson
Джеймс Римар
James Remar
Harry Morgan
Шарлотта Рэмплинг
Charlotte Rampling
Шарлотта Ремплоинг
Charlotte Rampling
Ивонн Страховски
Yvonne Strahovski
Шон Патрик Флэнери
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