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Киноафиша Сериалы Декстер Сезоны Сезон 8 Актеры и роли

Актёры 8 сезона сериала «Декстер» (2013)

Актеры сериала «Декстер» Вся информация о сериале
Майкл С. Холл
Майкл С. Холл Michael C. Hall
Dexter Morgan Дженнифер Карпентер
Дженнифер Карпентер Jennifer Carpenter
Debra Morgan Десмонд Хэррингтон
Десмонд Хэррингтон Desmond Harrington
C.S. Lee
Vince Masuka
Дэвид Зайас
Дэвид Зайас David Zayas
Эйми Гарсиа
Эйми Гарсиа Aimee Garcia
Jamie Batista
Джеффри Пирсон Geoffrey Pearson
Джеймс Римар
Джеймс Римар James Remar
Harry Morgan Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг Charlotte Rampling
Шарлотта Ремплоинг Charlotte Rampling
Ивонн Страховски
Ивонн Страховски Yvonne Strahovski
Шон Патрик Флэнери
Шон Патрик Флэнери Sean Patrick Flanery
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