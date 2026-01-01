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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Актёры 7 сезона сериала «Декстер» (2012)
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Актеры сериала «Декстер»
Вся информация о сериале
Майкл С. Холл
Michael C. Hall
Dexter Morgan
Дженнифер Карпентер
Jennifer Carpenter
Debra Morgan
Десмонд Хэррингтон
Desmond Harrington
C.S. Lee
Vince Masuka
Лорен Луна Велес
Luna Lauren Velez
Дэвид Зайас
David Zayas
Джеймс Римар
James Remar
Harry Morgan
Ивонн Страховски
Yvonne Strahovski
Рэй Стивенсон
Ray Stevenson
Эрик Кинг
Erik King
Джеффри Пирсон
Geoffrey Pearson
Эйми Гарсиа
Aimee Garcia
Jamie Batista
Билли Браун
Billy Brown
Джейсон Гедрик
Jason Gedrick
Джош Кук
Josh Cooke
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