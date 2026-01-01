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Киноафиша Сериалы Декстер Сезоны Сезон 7 Актеры и роли

Актёры 7 сезона сериала «Декстер» (2012)

Актеры сериала «Декстер» Вся информация о сериале
Майкл С. Холл
Майкл С. Холл Michael C. Hall
Dexter Morgan Дженнифер Карпентер
Дженнифер Карпентер Jennifer Carpenter
Debra Morgan Десмонд Хэррингтон
Десмонд Хэррингтон Desmond Harrington
C.S. Lee
Vince Masuka
Лорен Луна Велес
Лорен Луна Велес Luna Lauren Velez
Дэвид Зайас
Дэвид Зайас David Zayas
Джеймс Римар
Джеймс Римар James Remar
Harry Morgan Ивонн Страховски
Ивонн Страховски Yvonne Strahovski
Рэй Стивенсон
Рэй Стивенсон Ray Stevenson
Эрик Кинг Erik King
Джеффри Пирсон Geoffrey Pearson
Эйми Гарсиа
Эйми Гарсиа Aimee Garcia
Jamie Batista Билли Браун
Билли Браун Billy Brown
Джейсон Гедрик
Джейсон Гедрик Jason Gedrick
Джош Кук
Джош Кук Josh Cooke
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