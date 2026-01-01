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Актёры 6 сезона сериала «Декстер» (2011)
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Актеры сериала «Декстер»
Вся информация о сериале
Майкл С. Холл
Michael C. Hall
Dexter Morgan
Дженнифер Карпентер
Jennifer Carpenter
Debra Morgan
Десмонд Хэррингтон
Desmond Harrington
C.S. Lee
Vince Masuka
Лорен Луна Велес
Luna Lauren Velez
Дэвид Зайас
David Zayas
Джеймс Римар
James Remar
Harry Morgan
Колин Хэнкс
Colin Hanks
Эйми Гарсиа
Aimee Garcia
Jamie Batista
Мос Деф
Mos Def
Джеффри Пирсон
Geoffrey Pearson
Эдвард Джеймс Олмос
Edward James Olmos
Билли Браун
Billy Brown
Кристиан Камарго
Christian Camargo
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