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Киноафиша Сериалы Декстер Сезоны Сезон 6 Актеры и роли

Актёры 6 сезона сериала «Декстер» (2011)

Актеры сериала «Декстер» Вся информация о сериале
Майкл С. Холл
Майкл С. Холл Michael C. Hall
Dexter Morgan Дженнифер Карпентер
Дженнифер Карпентер Jennifer Carpenter
Debra Morgan Десмонд Хэррингтон
Десмонд Хэррингтон Desmond Harrington
C.S. Lee
Vince Masuka
Лорен Луна Велес
Лорен Луна Велес Luna Lauren Velez
Дэвид Зайас
Дэвид Зайас David Zayas
Джеймс Римар
Джеймс Римар James Remar
Harry Morgan Колин Хэнкс
Колин Хэнкс Colin Hanks
Эйми Гарсиа
Эйми Гарсиа Aimee Garcia
Jamie Batista
Мос Деф Mos Def
Джеффри Пирсон Geoffrey Pearson
Эдвард Джеймс Олмос
Эдвард Джеймс Олмос Edward James Olmos
Билли Браун
Билли Браун Billy Brown
Кристиан Камарго
Кристиан Камарго Christian Camargo
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