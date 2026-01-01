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Киноафиша Сериалы Декстер Сезоны Сезон 5 Актеры и роли

Актёры 5 сезона сериала «Декстер» (2010)

Актеры сериала «Декстер» Вся информация о сериале
Майкл С. Холл
Майкл С. Холл Michael C. Hall
Dexter Morgan Дженнифер Карпентер
Дженнифер Карпентер Jennifer Carpenter
Debra Morgan Десмонд Хэррингтон
Десмонд Хэррингтон Desmond Harrington
C.S. Lee
Vince Masuka
Лорен Луна Велес
Лорен Луна Велес Luna Lauren Velez
Дэвид Зайас
Дэвид Зайас David Zayas
Джеймс Римар
Джеймс Римар James Remar
Harry Morgan Джулия Стайлс
Джулия Стайлс Julia Stiles
Шон Хэтоси
Шон Хэтоси Shawn Hatosy
Джули Бенц
Джули Бенц Julie Benz
Джонни Ли Миллер
Джонни Ли Миллер Jonny Lee Miller
Питер Уэллер
Питер Уэллер Peter Weller
Мария Дойл Кеннеди
Мария Дойл Кеннеди Maria Doyle Kennedy
Эприл Эрнандес April Hernandez Castillo
Рик Питерс Rick Peters
Билл Брочтруп Bill Brochtrup
Кристина Робинсон Christina Robinson
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