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Скоро в прокате «Скиталец 2»
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Актёры 5 сезона сериала «Декстер» (2010)
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Актеры сериала «Декстер»
Вся информация о сериале
Майкл С. Холл
Michael C. Hall
Dexter Morgan
Дженнифер Карпентер
Jennifer Carpenter
Debra Morgan
Десмонд Хэррингтон
Desmond Harrington
C.S. Lee
Vince Masuka
Лорен Луна Велес
Luna Lauren Velez
Дэвид Зайас
David Zayas
Джеймс Римар
James Remar
Harry Morgan
Джулия Стайлс
Julia Stiles
Шон Хэтоси
Shawn Hatosy
Джули Бенц
Julie Benz
Джонни Ли Миллер
Jonny Lee Miller
Питер Уэллер
Peter Weller
Мария Дойл Кеннеди
Maria Doyle Kennedy
Эприл Эрнандес
April Hernandez Castillo
Рик Питерс
Rick Peters
Билл Брочтруп
Bill Brochtrup
Кристина Робинсон
Christina Robinson
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