В 4 сезоне 7 серии сериала «Декстер» Дебра возвращается к своей работе, продолжает изучать информацию о Троице и неожиданно обнаруживает новые факты о своем отце. Декстер тем временем осознает, что убил совершенно невиновного мужчину.
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