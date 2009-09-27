В 4 сезоне 3 серии сериала «Декстер» Рита всерьез обеспокоена состоянием Декстера и запрещает ему садиться за руль из-за травмы головы. У Троицы»тем временем новая жертва. А в районе Декстера кто-то начал заниматься вандализмом.
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