В 4 сезоне 2 серии сериала «Декстер» Декстер не собирается оставаться в больнице. Он направляется к своей машине, но не может найти там труп Гомеса. Из-за амнезии герой не помнит, куда могло деться тело. Дебра хочет выяснить причину приезда Ланди.
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