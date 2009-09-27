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Киноафиша Сериалы Декстер Сезоны Сезон 4 Серия 2

Декстер 4 сезон 2 серия смотреть онлайн

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Все серии 4 сезона «Декстер»
Живи мечтой
Сезон 4 / Серия 1 27 сентября 2009
Останки станут видимыми
Сезон 4 / Серия 2 4 октября 2009
Ослепленный светом
Сезон 4 / Серия 3 11 октября 2009
Декс берет выходной
Сезон 4 / Серия 4 18 октября 2009
Грязный Гарри
Сезон 4 / Серия 5 25 октября 2009
Если бы у меня был молоток
Сезон 4 / Серия 6 1 ноября 2009
Стоячий прилив
Сезон 4 / Серия 7 8 ноября 2009
Дорожное убийство
Сезон 4 / Серия 8 15 ноября 2009
Голодный человек
Сезон 4 / Серия 9 22 ноября 2009
Пропавшие мальчики
Сезон 4 / Серия 10 29 ноября 2009
Здравствуй, Декстер Морган
Сезон 4 / Серия 11 6 декабря 2009
Выход
Сезон 4 / Серия 12 13 декабря 2009
О чем серия

В 4 сезоне 2 серии сериала «Декстер» Декстер не собирается оставаться в больнице. Он направляется к своей машине, но не может найти там труп Гомеса. Из-за амнезии герой не помнит, куда могло деться тело. Дебра хочет выяснить причину приезда Ланди.

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