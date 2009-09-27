В 4 сезоне 11 серии сериала «Декстер» Дебра делает попытки разговорить Кристин, которую в конечном счете освобождают из-за нехватки улик. Декстер же принимает решение подставить другого преступника, чтобы самому разобраться с Троицей.
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