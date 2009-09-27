В 4 сезоне 10 серии сериала «Декстер» Дебра допрашивает Кристин и после допроса решает как можно скорее провести анализ ДНК. Троица тем временем похищает маленького мальчика, а Декстер пытается выяснить местоположение украденного ребенка.
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