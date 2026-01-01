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Актёры 4 сезона сериала «Декстер» (2009)
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Актеры сериала «Декстер»
Вся информация о сериале
Майкл С. Холл
Michael C. Hall
Dexter Morgan
Джули Бенц
Julie Benz
Дженнифер Карпентер
Jennifer Carpenter
Debra Morgan
Десмонд Хэррингтон
Desmond Harrington
C.S. Lee
Vince Masuka
Лорен Луна Велес
Luna Lauren Velez
Дэвид Зайас
David Zayas
Джеймс Римар
James Remar
Harry Morgan
Джон Литгоу
John Lithgow
Дэвид Рэмси
David Ramsey
Кортни Форд
Courtney Ford
Джеффри Пирсон
Geoffrey Pearson
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