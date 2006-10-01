В 1 сезоне 4 серии сериала «Декстер» находится человеческая рука, а рядом – послание в виде полароидного снимка. А чуть позже полиция обнаруживает человеческую ногу. Декстер не может понять, что именно хочет сказать им убийца.
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