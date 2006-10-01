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Киноафиша Сериалы Декстер Сезоны Сезон 1 Серия 2

Декстер 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Декстер»
Декстер
Сезон 1 / Серия 1 1 октября 2006
Крокодил
Сезон 1 / Серия 2 8 октября 2006
Лопающаяся вишенка
Сезон 1 / Серия 3 15 октября 2006
Подайте мальчику руку
Сезон 1 / Серия 4 22 октября 2006
Любимый американский стиль
Сезон 1 / Серия 5 29 октября 2006
Возврат отправителю
Сезон 1 / Серия 6 5 ноября 2006
Круг друзей
Сезон 1 / Серия 7 12 ноября 2006
Клочок
Сезон 1 / Серия 8 19 ноября 2006
Отцу лучше знать
Сезон 1 / Серия 9 26 ноября 2006
Видя красный
Сезон 1 / Серия 10 3 декабря 2006
Правда будет сказана
Сезон 1 / Серия 11 10 декабря 2006
Рожденный свободным
Сезон 1 / Серия 12 17 декабря 2006
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Декстер» главный герой приходит в суд и видит семью погибшего, который был сбит пьяным водителем. Между тем полиция находит рефрижератор, а внутри которого – женские пальцы. Убийца снова удивляет Декстера своими методами.

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