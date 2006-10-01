В 1 сезоне 2 серии сериала «Декстер» главный герой приходит в суд и видит семью погибшего, который был сбит пьяным водителем. Между тем полиция находит рефрижератор, а внутри которого – женские пальцы. Убийца снова удивляет Декстера своими методами.
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