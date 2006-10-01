Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Декстер Сезоны Сезон 1 Серия 12

Декстер 1 сезон 12 серия смотреть онлайн

9.6 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Декстер»
Декстер
Сезон 1 / Серия 1 1 октября 2006
Крокодил
Сезон 1 / Серия 2 8 октября 2006
Лопающаяся вишенка
Сезон 1 / Серия 3 15 октября 2006
Подайте мальчику руку
Сезон 1 / Серия 4 22 октября 2006
Любимый американский стиль
Сезон 1 / Серия 5 29 октября 2006
Возврат отправителю
Сезон 1 / Серия 6 5 ноября 2006
Круг друзей
Сезон 1 / Серия 7 12 ноября 2006
Клочок
Сезон 1 / Серия 8 19 ноября 2006
Отцу лучше знать
Сезон 1 / Серия 9 26 ноября 2006
Видя красный
Сезон 1 / Серия 10 3 декабря 2006
Правда будет сказана
Сезон 1 / Серия 11 10 декабря 2006
Рожденный свободным
Сезон 1 / Серия 12 17 декабря 2006
О чем серия

В 1 сезоне 12 серии сериала «Декстер» Дебра становится жертвой похищения. Полицейские начинают активно разыскивать Руди на прибрежной территории. Между тем Декстер ведет свое параллельное расследование, которое заставляет его вспомнить детство.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Новокаин
Новокаин 2 комментария
Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
«Это неадекват полный. Начудила, натворила, всех зверей обидела»: почему взрослые ненавидят «Машу и Медведя»
Нестерова наконец-то счастлива, но все ведь не может быть хорошо вечно: чем удивит «Овчарка-2»
У «Поднятия уровня» 8,4, у «Бензопилы» 8,2 — а это новое аниме набрало 8,7. Что за чудовище ворвалось в топ?
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше