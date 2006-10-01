В 1 сезоне 12 серии сериала «Декстер» Дебра становится жертвой похищения. Полицейские начинают активно разыскивать Руди на прибрежной территории. Между тем Декстер ведет свое параллельное расследование, которое заставляет его вспомнить детство.
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